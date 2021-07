Autonomia | Gelmini “Completare il percorso entro il 2026”

(Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sul regionalismo differenziato trovo che ci sia una inevitabile sinergia con la questione del federalismo fiscale, la linea dell’esecutivo è quella diilil, è scritto all’interno del Pnrr, ma è fondamentale rispettare un cronoprogramma perla perequazione e definire i fabbisogni standard”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali, Mariastella, in audizione presso la Commissione parlamentare per le Questioni regionali. E’ indispensabile un confronto con i presidenti di regione, in particolare Lombardia, Veneto ...

... sottolinea, ma "questo non deve rappresentare un ritorno al centralismo". Anzi, resta l'... la Lombardia e il Veneto, che hanno chiesto un di più di". L'obiettivo è chiudere i lavoro ...... per evitare gli estremismi, tuttolasciando potere ai territori, che non funzionerebbe, ... Mariastella. La proposta emiliana " La proposta dell'Emilia - Romagna era molto equilibrata ...ROMA (ITALPRESS) – “Sul regionalismo differenziato trovo che ci sia una inevitabile sinergia con la questione del federalismo fiscale, la linea dell’esecutivo è quella di completare il percorso entro ...ORGANISMOUDINE «Onorata per la fiducia riposta dal ministro Gelmini e dal presidente Fedriga prima e dall'intera commissione poi. I Temi sul tavolo sono molti e importanti per ...