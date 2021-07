Autobus in fiamme in galleria, autista salva i 25 bambini a bordo (Di martedì 13 luglio 2021) Un Autobus ha preso fuoco in galleria sulla corsia nord della superstrada 36 Lecco - Sondrio, altezza Lierna . salvati i 25 bambini a bordo grazie all'autista che, accortosi che qualcosa non andava e ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) Unha preso fuoco insulla corsia nord della superstrada 36 Lecco - Sondrio, altezza Lierna .ti i 25grazie all'che, accortosi che qualcosa non andava e ...

Advertising

ruisseau : RT @GiancarloDeRisi: A Lecco, autobus prende fuoco in galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia d… - ivic49824555 : RT @GiancarloDeRisi: A Lecco, autobus prende fuoco in galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia d… - VCountry3 : RT @GiancarloDeRisi: A Lecco, autobus prende fuoco in galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia d… - WillyFilippo : RT @GiancarloDeRisi: A Lecco, autobus prende fuoco in galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia d… - GiancarloDeRisi : A Lecco, autobus prende fuoco in galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provinci… -