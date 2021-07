Autobus in fiamme in galleria, a bordo 25 ragazzini. Il gesto eroico dell’autista per salvarli tutti (Di martedì 13 luglio 2021) Tragedia sfiorata all’interno della galleria Fiumelatte, lungo la statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna. Un Autobus è andato in fiamme: a bordo c’erano l’autista e 25 ragazzini di Lipomo (Como), diretti a Livigno per un campo estivo dell’Oratorio San Vito. Probabilmente l’incendio è stato causato dallo scoppio di uno pneumatico. Sul posto si sono recate cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano per spegnere il rogo e spostare il mezzo in zona sicura. eroico è stato il gesto dell’autista che è riuscito a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Tragedia sfiorata all’interno dellaFiumelatte, lungo la statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna. Unè andato in: ac’erano l’autista e 25di Lipomo (Como), diretti a Livigno per un campo estivo dell’Oratorio San Vito. Probabilmente l’incendio è stato causato dallo scoppio di uno pneumatico. Sul posto si sono recate cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano per spegnere il rogo e spostare il mezzo in zona sicura.è stato ilche è riuscito a ...

