Autobus divorato dalle fiamme, autista eroe mette in salvo 25 bambini (Di martedì 13 luglio 2021) Poteva trasformasi in tragedia quanto accaduto questa mattina ad un Autobus carico di ragazzini diretti a un campo estivo. Il mezzo sui cui viaggiavano i 25 ragazzini improvvisamente è andato a fuoco per cause ancora da accertare. Autobus divorato dalla fiamme I fatti sono accaduti nella galleria Fiumelatte sulla strada statale 36, all'altezza di Varenna, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

