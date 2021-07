"Autista personale, hotel e non solo". Nuova vita per Donnarumma: fin dove si sono spinti i francesi per averlo (Di martedì 13 luglio 2021) Gianluigi Donnarumma, la cui parata per l'Italia ha significato la vittoria agli Europei, lascia il Paese. Destinazione Parigi, là dove una Nuova vita - ben più remunerata - lo aspetta. Il Corriere della Sera parla di "un mucchio di soldi" in arrivo. Fra parte fissa e premio, il portiere con il Paris Saint-Germain guadagnerà 12 milioni di euro netti all'anno, che moltiplicati per cinque stagioni fanno 60. "Ero tranquillissimo, ho messo tutto da parte e ho pensato solo all'Europeo - ha detto Gigio subito dopo aver ricevuto il premio come miglior giocatore del torneo -. Ho qualche anno in più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Gianluigi, la cui parata per l'Italia ha significato la vittoria agli Europei, lascia il Paese. Destinazione Parigi, làuna- ben più remunerata - lo aspetta. Il Corriere della Sera parla di "un mucchio di soldi" in arrivo. Fra parte fissa e premio, il portiere con il Paris Saint-Germain guadagnerà 12 milioni di euro netti all'anno, che moltiplicati per cinque stagioni fanno 60. "Ero tranquillissimo, ho messo tutto da parte e ho pensatoall'Europeo - ha detto Gigio subito dopo aver ricevuto il premio come miglior giocatore del torneo -. Ho qualche anno in più ...

