Aumentano ancora i nuovi casi, pronte nuove misure per contenere la variante (Di martedì 13 luglio 2021) salito all'1,2% il tasso di positività da Covid in Italia. Il commissario all'Emergenza Figliuolo vuole intercettare gli indecisi del vaccino per raggiungere l'immunità di gregge e assicura di essere ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 luglio 2021) salito all'1,2% il tasso di positività da Covid in Italia. Il commissario all'Emergenza Figliuolo vuole intercettare gli indecisi del vaccino per raggiungere l'immunità di gregge e assicura di essere ...

Advertising

AFORP1 : RT @beppemarchitell: Lo stato di #emergenza vede una proroga fino ad ottobre. Le varianti di #COVID19 aumentano in #Italia. I tecnici studi… - ogdabaum : RT @SofBelardinelli: Cosa ci serve ancora per capire che questo modello di #sviluppo va cambiato? Uno #studio #internazionale di @NatureFoo… - SofBelardinelli : Cosa ci serve ancora per capire che questo modello di #sviluppo va cambiato? Uno #studio #internazionale di… - teostarr : @FrancescaLupo15 Sicuramente se si ammalano molte persone e finiscono per riempire gli ospedali, ci rimette chiunqu… - elihh3 : @francofontana43 @Corriere Quindi aumentano contagi e anche terapie intensive e morti, se pur in misura minore che… -