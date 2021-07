Audio Florentino Perez | «Casillas pupazzo | Raul ragazzo terribile»

(Di martedì 13 luglio 2021) Spunta undidel 2006: ecco cosa pensava il presidente del Real Madrid dei suoi calciatori El Confidencial ha pubblicato estratti di undidel 2006 in cui dice la sua sui calciatori del Real Madrid. «I giocatori sono egoisti. Non puoi contare su di loro per niente. Ho un’immagine orribile dei calciatori, orribile, orribile. Ho visto molte cose nella mia vita, ma ho non ho mai visto niente come i calciatori, amico. Beckham è un bravo, anche molto intelligente. Prende 30 milioni all’anno, anche Ronaldo Nazario, Zidane ne ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Audio Florentino

Calcio News 24

Uno strappo che rischia di cambiare per sempre il calcio. La nascita della Superlega è un autentico terremoto. Mentre la Uefa si appresta a presentare la nuova Champions League a Montreaux, in tutta ...Uno strappo che rischia di cambiare per sempre il calcio. La nascita della Superlega è un autentico terremoto. Mentre la Uefa si appresta a presentare la nuova Champions League a Montreaux, in tutta ...Florentino Perez, tramite un comunicato, risponde all’audio segreto del 2006 pubblicato da El Confidencial. «Visto il telegiornale trasmesso su El Confidencial, in cui sono raccolte frasi a me ...Spunta un audio di Florentino Perez del 2006: ecco cosa pensava il presidente del Real Madrid dei suoi calciatori El Confidencial ha pubblicato estratti di un audio di Florentino Perez del 2006 in cui ...