Atletico Madrid, si spinge per la cessione di Saul al Liverpool (Di martedì 13 luglio 2021) L'Atletico Madrid vuole cedere subito Saul. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, gli spagnoli stanno spingendo il ragazzo verso Liverpool. L'articolo proviene da Webmagazine24.

DiMarzio : #Calciomercato | De Paul saluta l'#Udinese: è un nuovo giocatore dell'#AtleticoMadrid - UEFAcom_it : UFFICIALE - De Paul è un nuovo giocatore dell'Atlético Madrid ???? #UCL - RaiSport : ?? L'#Udinese cede #DePaul all'#AtleticoMadrid In 5 stagioni in Friuli ha collezionato 184 presenze e 34 reti ??… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Udinese, De Paul ceduto all'Atletico Madrid In 5 stagioni in Friuli ha collezionato 184 presenze e 34 reti - Fantacalciok : Rodrigo De Paul é un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid -