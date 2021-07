Atletica, Yeman Crippa timbra il record italiano dei 3000 metri! L’azzurro si migliora in Diamond League (Di martedì 13 luglio 2021) Yeman Crippa ha firmato il nuovo record nazionale dei 3000 metri. L’azzurro ha stampato uno stupendo 7:37.90 e ha così migliorato di 37 centesimi il suo precedente primato. A Gateshead (Gran Bretagna), dove è andata in scena la settima tappa della Diamond League, il 24enne è riuscito ad abbassare il crono siglato lo scorso 17 settembre al Golden Gala di Roma. Prestazione davvero convincente da parte del primatista nazionale anche di 5000 e 10000 metri, indiscutibilmente il padrone del fondo e mezzofondo azzurro. Il nostro portacolori ha concluso in ottava ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021)ha firmato il nuovonazionale deimetri.ha stampato uno stupendo 7:37.90 e ha cosìto di 37 centesimi il suo precedente primato. A Gateshead (Gran Bretagna), dove è andata in scena la settima tappa della, il 24enne è riuscito ad abbassare il crono siglato lo scorso 17 settembre al Golden Gala di Roma. Prestazione davvero convincente da parte del primatista nazionale anche di 5000 e 10000 metri, indiscutibilmente il padrone del fondo e mezzofondo azzurro. Il nostro portacolori ha concluso in ottava ...

