Assurdo | la pallina da golf viene colpita da un fulmine

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Assurdo pallina

Sky Sport

Ecco il video postato sull'account Instagram del club di golf di San Antonio (Texas, Usa): che spavento!Solo che stavolta a schizzare via a velocità incredibile non è una, ma le parole non banali ... Peril gesto degli inglesi ci ha ricordato che non è così, che l'argento può essere ...E' accaduto durante il match di 1° turno del torneo di doppio: dopo uno scambio a mille all'ora sotto rete, De Minaur si tuffa per salvare una pallina ben oltre il paletto della rete. Con un miracolo ...