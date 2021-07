Assegno unico 2021 per ogni figlio, da luglio la soluzione ponte: fino a 217 euro a persona. Come funziona e gli importi (Di martedì 13 luglio 2021) Ha preso il via a luglio l'Assegno ponte per i figli fino al 31 dicembre 2021: rinviato al 2022 l'Assegno unico. «Al sostegno economico delle famiglie con figli è dedicato l’Assegno unico universale.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 luglio 2021) Ha preso il via al'per i figlial 31 dicembre: rinviato al 2022 l'. «Al sostegno economico delle famiglie con figli è dedicato l’universale....

Mov5Stelle : In solo pochi giorni, l’INPS ha già ricevuto 150mila domande per l’assegno unico e universale! C'è tempo fino al… - GIConfindustria : Il nostro Paese rischia di essere condannato da demografia e denatalità. L’assegno unico e la garanzia statale per… - elenabonetti : Assegno unico e universale, il mio intervento in aula al Senato. - mifrasc : RT @kittesencul: Condoni, sanatorie, sospensione cashback, assegno unico e non servizi pubblici, bonus matrimoni, sblocco licenziamenti, ri… - iorollomaria : RT @kittesencul: Condoni, sanatorie, sospensione cashback, assegno unico e non servizi pubblici, bonus matrimoni, sblocco licenziamenti, ri… -