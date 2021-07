Ascolti tv prima serata: Temptation Island vince facile ma Notte Azzurra fa il suo (Di martedì 13 luglio 2021) Anche questa settimana la vittoria del lunedì sera va a Canale 5 con Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia supera i 3 milioni di spettatori e vince con oltre il 21% di share la serata. Una edizione, quella di Temptation, leggermente moscetta dal nostro modesto punto di vista. Partita con il botto all’insegna del trash, con la coppia formata da Valentina e Tommaso, si è spenta questa settimana con una terza puntata senza particolari guzzi. Già perchè di fidanzati che insultano le loro donne ( e anche quelle degli altri) offendendole in tutti i modi e mancando di rispetto come se non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 luglio 2021) Anche questa settimana la vittoria del lunedì sera va a Canale 5 con. Il programma condotto da Filippo Bisciglia supera i 3 milioni di spettatori econ oltre il 21% di share la. Una edizione, quella di, leggermente moscetta dal nostro modesto punto di vista. Partita con il botto all’insegna del trash, con la coppia formata da Valentina e Tommaso, si è spenta questa settimana con una terza puntata senza particolari guzzi. Già perchè di fidanzati che insultano le loro donne ( e anche quelle degli altri) offendendole in tutti i modi e mancando di rispetto come se non ...

Advertising

Unf_Tweet : - carotelevip : Ascolti: #NotteAzzurra celebrazione di Rai 1 in prima serata della vittoria dell'Italia a #EURO2020 fa il 15.7% di… - Spectra_anna : @EnfantProdige Forse non faranno più ascolti come prima. - DanteBot2021 : RT @DanteBot2021: Pur. 26: 'A voce più ch’al ver drizzan li volti, / e così ferman sua oppinïone / prima ch’arte o ragion per lor s’ascolti… - Stefanodibiagi1 : RT @EttoreBaita: Se ascolti attentamente i silenzi , senti già cosa ti voglio dire, ancora prima che io te lo dica. -