Ascolti tv | lunedì 12 luglio 2021 | prima serata

(Di martedì 13 luglio 2021) Vediamo com’è cominciata la settimana deglitv, nelladi12. Ovviamente analizziamo canali Rai e canali Mediaset. Partiamo da Rai 1 che ha mandato in onda un tributo alla nazionale con Notte Azzurra La Vittoria, ovvero uno speciale che hanno condotto Serena Autieri e Marco Lollobrigida. L’auditel è stato di 2.969.000 spettatori per uno share del 15.7%. la serie tv Hawaii Five-0 su Rai 2 ha visto 1.307.000 spettatori per uno share del 6.3% di share. Per Rai 3 il programma di attualità Report, ha avuto un ascolto 1.454.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Per i ...