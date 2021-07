Ascolti TV 12 luglio | la terza puntata di Temptation Island ha battuto Notte Azzurra? Ecco i dati auditel

(Di martedì 13 luglio 2021)TV – Ieri sera Canale 5 ha mandato in onda ladi2021. Su Rai1, invece, l’ammiraglia ha voluto omaggiare la vittoria dell’Italia mandando in ondaa seguire idel 122021:12Canale 5,: 3.052.000 spettatori (share ...

Redazione Sorrisi Canale 5, Temptation Island : 3.052.000 spettatori (share 21,45%) Rai1, Notte Azzurra : 2.969.000 spettatori (share 15,68%) Rai3, Report : 1.454.000 spettatori (share 7,45%) Rai2, ...A spiegare quanto successo nelle ore precedenti alla finalissima di domenica 11è stato ... Quando ti trovi davanti uno come Cannavaro lo. Poi Buffon: ho un'ammirazione totale per Gigi. E ...Rete 4 Le Regole della Truffa registra 169.000 spettatori con il 4.2% di share. Ascolti tv soap opera Rete4 Tempesta d’Amore registra 823.000 individui all’ascolto (4.8%). Rai tre Un Posto al Sole ...Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di lunedì 12 luglio 2021, caratterizzata in prime-time dalla terza puntata di Temptation Island, il reality-show delle ...