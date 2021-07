Arriva il Tinder islamico | Favorirà matrimoni sani

(Di martedì 13 luglio 2021) Il crescente calo delle nascite e l'aumento dei divorzi in Iran, hanno spinto il governo del paese islamico a creare un'applicazione social per "aiutare i giovani a trovare la persona giusta per uno duraturo"

Ultime Notizie dalla rete : Arriva il Tinder islamico

L' Iran entra nel mondo degli incontri social . Ma, a differenza di ciò che si potrebbe pensare, l'app che il paese ha lanciato il 12 luglio non ha l'obiettivo di facilitare gli incontri per trovare un partner per una sera o semplicemente con cui iniziare una relazione. 'Hamdam' sarebbe nata per ...