Arriva il nuovo bonus auto e vale anche per quelle 'usate' (Di martedì 13 luglio 2021) Questa volta le risorse sono destinate anche alle auto usate purché Euro 6 e con contestuale rottamazione di un veicolo di medesima categoria e di almeno 10 ... Leggi su today (Di martedì 13 luglio 2021) Questa volta le risorse sono destinateallepurché Euro 6 e con contestuale rottamazione di un veicolo di medesima categoria e di almeno 10 ...

Advertising

patriziadegioia : RT @mariamacina: Il leader di Italia Viva indagato con Lucio Presta per finanziamento illecito: ecco il 'fallo di reazione' dei magistrati… - wordsandmore1 : ? Proviene dal Basket Le Mura Lucca il nuovo giovane talento del Fila San Martino per la stagione 2021/2022. 20 ann… - SoniaLaVera : RT @ilgiornale: Il leader di Italia Viva indagato con Lucio Presta per finanziamento illecito: ecco il 'fallo di reazione' dei magistrati d… - AA31192Patriota : RT @ilgiornale: Il leader di Italia Viva indagato con Lucio Presta per finanziamento illecito: ecco il 'fallo di reazione' dei magistrati d… - ilgiornale : Il leader di Italia Viva indagato con Lucio Presta per finanziamento illecito: ecco il 'fallo di reazione' dei magi… -