Arrampicata | Laura Rogora da sballo | magica vittoria in Coppa del Mondo! Colpaccio verso le Olimpiadi Ghisolfi 2°

(Di martedì 13 luglio 2021)fa saltare il banco a Chamonix (Francia) e vince l’ultima tappa delladel Mondo disportiva prima delledi Tokyo 2021, dove questo sport farà il suo storico debutto a cinque cerchi. L’azzurra si è imposta nel lead, la sua specialità prediletta, raggiungendo il top in maniera perentoria: la nostra portacolori è stata l’unica a completare il percorso, sconfiggendo due quotate avversarie come la statunitense Natalia Grossman (41+) e la bulgara Aleksandra Totkova (38+), mentre la fuoriclasse slovena Janja Garnbret era assente. Dopo il secondo posto ottenuto dieci giorni ...

scriminaci : @pesceriso Quest’anno sarà la prima olimpiade con l’arrampicata sportiva! La bravissima Laura Rogora sarà la nostra… -

OA Sport

...X femminile) Carolina Albano, Silvia Zennaro (ILCA 6 femminile) Ruggero Tita e Caterina Banti (Nacra 17 misto) Altre disciplineRogora (combinatasportiva) Menegatti/Orsi Toth (...Tra gli sport protagonisti all' Olimpiade di Tokyo 2020 figura l'sportiva , che dal 2 al 5 agosto vedrà gli atleti competere alla ricerca di una medaglia. Michael Piccolruaz e...L'arrampicata sportiva farà il suo storico debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Questo sport è stato inserito per la prima volta nel programma d ...Si chiude in quel di Chamonix la prima giornata della sesta tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva 2021 ... con otto atlete che hanno raggiunto la vetta. Quinto posto per Laura Rogora, una ...