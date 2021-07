Arisa: “Se sei donna e ascolti la mia canzone, ti crescono le tet*e. Se sei uomo..”. Il video “hot” (Di martedì 13 luglio 2021) Tecniche di marketing level pro per Arisa, la nota cantante che ha da poco pubblicato il nuovo singolo Psyco. Per invitare i fan ad ascoltarlo, ha pubblicato su Instagram un TikTok sensuale con una didascalia ironica: “Se sei donna e ascolti Psyco ti crescono le tet*e. E se sei uomo? Uguale. Basta Crederci“. Tra i tanti commenti divertenti ce n’è uno che non è certo passato inosservato. È quello di Rudy Zerbi, collega di Arisa ad Amici 20, il quale ha commentato: “Speravo mi crescessero i capelli”. E la cantante ha anche ringraziato gli 868mila fan che la seguono solo su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Tecniche di marketing level pro per, la nota cantante che ha da poco pubblicato il nuovo singolo Psyco. Per invitare i fan ad ascoltarlo, ha pubblicato su Instagram un TikTok sensuale con una didascalia ironica: “Se seiPsyco tile. E se sei? Uguale. Basta Crederci“. Tra i tanti commenti divertenti ce n’è uno che non è certo passato inosservato. È quello di Rudy Zerbi, collega diad Amici 20, il quale ha commentato: “Speravo mi crescessero i capelli”. E la cantante ha anche ringraziato gli 868mila fan che la seguono solo su ...

FQMagazineit : Arisa: “Se sei donna e ascolti la mia canzone, ti crescono le tet*e. Se sei uomo..”. Il video “hot” - Zerbisa_ : @weneedzerbisa @ARISA_OFFICIAL Ma sei sicura che non c'è un' altra soluzione per i non residenti in quelle zone? Po… - Zerbisa_ : @weneedzerbisa @ARISA_OFFICIAL Sei emozionata?? Goditi ogni istante del concerto, non te ne pentirai! Anzi tornerai… - weneedzerbisa : @ARISA_OFFICIAL ci vediamo a Ladispoli! 4 ore di treno solo perché sei te ?? - RodolfoMasiero : @tempoweb Arisa sei così bianca. Attenta a non scottarti. -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa sei Aversa (Caserta) - Premio Bianca d'Aponte per cantautrici. Madrina della manifestazione la lucana, Arisa In serata, oltre ad Arisa, saliranno sul palco in veste di ospiti gli A'67, Patrizia Laquidara e i ... Il contest darà anche diritto a un contributo di ? 10.000 per un tour di sei date all'artista ...

Premio Bianca d'Aponte: la finale il 14 e 15 luglio ad Aversa In serata, oltre ad Arisa, saliranno sul palco in veste di ospiti gli A'67, Patrizia Laquidara e i ... Il contest darà anche diritto a un contributo di 10.000 per un tour di sei date all'artista ...

Arisa, Psyco: il testo della nuova canzone Sky Tg24 Arisa scollatissima mostra la sua sensualità: “Se la ascolti ti crescono” Anche Arisa è solita stuzzicare i suoi fan sui social con post e video provocanti. Scollata balla e canta la sua canzone: "Se la ascolti ti crescono!" ...

Da Max Gazzè ad Arisa, le recensioni dei 9 dischi in uscita ARISA – “PSYCO”: Un brano che vorrebbe essere molto cool ... da dove viene la nostra felicità? A chi metterla in conto? “Sei felice o sei complice?”, la citazione del poeta palermitano Nino Gennaro, ...

