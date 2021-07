Arisa madrina del Premio Bianca d’Aponte: unico contest italiano per le cantautrici (Di martedì 13 luglio 2021) Un contest italiano riservato unicamente alle cantautrici: il Premio Bianca d’Aponte giunge quest’anno alla sua 16esima edizione. La finale si terrà ad Aversa il 14 e 15 luglio. L’evento, condotto da Carlotta Scarlatto e Ottavio Nieddu, segue la direzione artistica di Ferruccio Spinetti. Le due serate saranno tramesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del Premio Bianca d’Aponte, e il 15 luglio su quella di Rai Radio 1, media partner della manifestazione. A decretare il vincitore sarà invece Arisa, che nel corso ... Leggi su velvetmag (Di martedì 13 luglio 2021) Unriservato unicamente alle: ilgiunge quest’anno alla sua 16esima edizione. La finale si terrà ad Aversa il 14 e 15 luglio. L’evento, condotto da Carlotta Scarlatto e Ottavio Nieddu, segue la direzione artistica di Ferruccio Spinetti. Le due serate saranno tramesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del, e il 15 luglio su quella di Rai Radio 1, media partner della manifestazione. A decretare il vincitore sarà invece, che nel corso ...

