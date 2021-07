CorriereCitta : Aprilia: la discarica pontina chiude per 20 giorni. 54 comuni in ginocchio -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia discarica

Il Caffè.tv

...organica ad. Lo stabilimento per la gestione dei servizi idrici della Regione Valle d'Aosta. Un termovalorizzatore a San Vittore del Lazio (Frosinone). AIM Ambiente: un'innovativaa ...Poi prevede un impianto a pochi km dallo stesso di Rida Ambiente ade di quello a ...dei rifiuti indifferenziati' che produce balle di rifiuto che vanno o negli inceneritori o in. ...In piena estate e con i rifiuti in strada. E' quanto potrebbe accadere in numerosi comuni della provincia di Latina a partire dal prossimo 15 luglio fino al 6 agosto, a seguito della ...Il 10 luglio, nel Parco Falcone e Borsellino, l’associazione Aprilia Libera ha convocato un’assemblea pubblica sul tema della salute in ambienti inquinati. I cittadini hanno lanciato una raccolta dona ...