Apple, finalmente la webcam a 1080p arriverà sui portatili MacBook? (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo anni di lamentele da parte dei clienti, sembra che Apple abbia finalmente ascoltato gli utenti equipaggiando, d’ora in poi, tutti i suoi nuovi Mac con una fotocamera FaceTime a 1080p. Se i rumor fossero veri, quindi, i MacBook Pro da 14 e 16 pollici ridisegnati che usciranno a breve e tutti gli altri Mac lanciati in futuro dall’azienda avranno una webcam migliore rispetto ai modelli attualmente disponibili. Come riporta 9to5Mac, il leaker DylanDKT ha annunciato sul suo Twitter che “il prossimo MacBook Pro riceverà effettivamente una webcam 1080p ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo anni di lamentele da parte dei clienti, sembra cheabbiaascoltato gli utenti equipaggiando, d’ora in poi, tutti i suoi nuovi Mac con una fotocamera FaceTime a. Se i rumor fossero veri, quindi, iPro da 14 e 16 pollici ridisegnati che usciranno a breve e tutti gli altri Mac lanciati in futuro dall’azienda avranno unamigliore rispetto ai modelli attualmente disponibili. Come riporta 9to5Mac, il leaker DylanDKT ha annunciato sul suo Twitter che “il prossimoPro riceverà effettivamente una...

Advertising

eeasyv : drink it finalmente su apple music ci è voluto solamente un giorno intero - facio75 : @GeneraleCujkov @Ubiklandia @tripposauro @AlbertHofman72 Al momento sono ispirato, tra Denis Villeneuve che finalme… - JackAmsterdam78 : Finalmente @Apple ha consentito a @Spotify di far scaricare le canzoni sull’Apple Watch! Vediamo quando consentiran… - HDblog : RT @HDblog: Apple AirPods Max finalmente sotto i 500€ per la prima volta su Amazon - lovjksm : FINALMENTE UM POST PROMOVRNDO NE DONA APPLE MUSIC -