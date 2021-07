Anticipazioni Mr Wrong, stasera 13 luglio in tv: quando finisce, quante puntate sono, trama episodi (Di martedì 13 luglio 2021) Torna, dopo una settimana, su Canale 5 la serie turca di successo, Mr Wrong con Can Yaman e Ozge Gurel. Niente più appuntamenti pomeridiani, ma solo prime serate per la fiction che da tempo, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori! Ma cosa succederà stasera? Ci saranno nuovi colpi di scena? Anticipazioni Mr Wrong martedì 13 luglio: cosa succederà La serie racconta le passioni e i sospiri di due giovani, nell’incantevole scenario di Bodrum e Istanbul. Lei è una sognatrice che, dopo l’ennesima delusione, inizia a perdere le speranze di incontrare il grande amore. Lui è un rubacuori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) Torna, dopo una settimana, su Canale 5 la serie turca di successo, Mrcon Can Yaman e Ozge Gurel. Niente più appuntamenti pomeridiani, ma solo prime serate per la fiction che da tempo, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori! Ma cosa succederà? Ci saranno nuovi colpi di scena?Mrmartedì 13: cosa succederà La serie racconta le passioni e i sospiri di due giovani, nell’incantevole scenario di Bodrum e Istanbul. Lei è una sognatrice che, dopo l’ennesima delusione, inizia a perdere le speranze di incontrare il grande amore. Lui è un rubacuori ...

