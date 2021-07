Anticipazioni Beautiful, grande ritorno in scena? L’entusiasmo dei fan (Di martedì 13 luglio 2021) Le puntate italiane sono arrivate alla sua uscita di scena, ma potrebbe tornare a Los Angeles: tutte le Anticipazioni di Beautiful A breve, nelle puntate di Beautiful in Italia ci sarà l’uscita di scena di Sally Spectra che viene smascherata da Florence. Quest’ultima, infatti, stando alle Anticipazioni della soap opera statunitense, scoprirà il piano che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Le puntate italiane sono arrivate alla sua uscita di, ma potrebbe tornare a Los Angeles: tutte lediA breve, nelle puntate diin Italia ci sarà l’uscita didi Sally Spectra che viene smascherata da Florence. Quest’ultima, infatti, stando alledella soap opera statunitense, scoprirà il piano che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TwBeautiful : Sally tenta di far compassione a Wyatt, Wyatt informa Quinn e Katie della sua decisione, Flo smaschera Sally:… - redazionetvsoap : La cosa si fa delicata e pericolosa... #braveandbeautiful #anticipazioni - redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #13luglio - zazoomblog : Anticipazioni Beautiful Puntate dal 26 Luglio al 1 Agosto 2021: Grave Incidente per Steffy! - #Anticipazioni… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni 12-19 luglio 2021: Flo scopre che Sally non è malata - #Beautiful #anticipazioni #12-19… -