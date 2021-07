Angelina Jolie ha dimenticato Brad Pitt? Ecco chi l’ha conquistata. (Di martedì 13 luglio 2021) L’attrice americana Angelina Jolie ha finalmente dimenticato Brad Pitt: è stata paparazzata in compagnia di un cantante 31enne. Angelina Jolie (elle.it)Dopo la fine della storia d’amore con Brad Pitt, l’attrice Angelina Jolie sembra aver trovato nuovamente la serenità. Da mesi infatti circolano sul web voci secondo cui la sexy Mrs. Smith sia stata conquistata da un famoso cantate 31enne. La storia d’amore con Brad Pitt Tutti sanno che il ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 luglio 2021) L’attrice americanaha finalmente: è stata paparazzata in compagnia di un cantante 31enne.(elle.it)Dopo la fine della storia d’amore con, l’attricesembra aver trovato nuovamente la serenità. Da mesi infatti circolano sul web voci secondo cui la sexy Mrs. Smith sia statada un famoso cantate 31enne. La storia d’amore conTutti sanno che il ...

RadioR101 : #R101News: avvistati prima a cena e poi ad un concerto; è nata la coppia #AngelinaJolie-#TheWeeknd? ???? E' una copp… - _mary_esse_ : Allora per me Angelina Jolie e The Weeknd è un grandissimo NO!!! - Tiburnoofficial : Battaglia legale per un vino rosé - marvelcinemaita : Eternals: primo sguardo alla action figure del personaggio di Angelina Jolie dal merchandise - tobesxlonely : ma quindi Angelina Jolie e The Weeknd si stanno davvero frequentando... -