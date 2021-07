Andrea Damante e il nuovo singolo: il significato di Understatement (Di martedì 13 luglio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante, segna il grande ritorno sulla scena del deejay con il suo nuovo singolo Understatement pt. 1. Andrea Damante è tornato a comporre musica, il 18 giugno è uscito il suo nuovo singolo “Understatement pt. 1“, ed è possibile ascoltarlo su tutte le piattaforme digitali. Il pezzo è firmato Warner Music Italia, entrando nella scena internazionale, Damante punta a diventare il tormentone estivo in quest’estate 2021. Il video invece è uscito lo ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 luglio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne,, segna il grande ritorno sulla scena del deejay con il suopt. 1.è tornato a comporre musica, il 18 giugno è uscito il suopt. 1“, ed è possibile ascoltarlo su tutte le piattaforme digitali. Il pezzo è firmato Warner Music Italia, entrando nella scena internazionale,punta a diventare il tormentone estivo in quest’estate 2021. Il video invece è uscito lo ...

Advertising

PazziniValeria : RT @Lunetta_abyss: Noi come Tommaso non appena si esibirà Andrea Damante per immortalare nuovamente quel momento: #tzvip - writtenhaz : RT @Lunetta_abyss: C'è chi aspetta Andrea Damante e chi mente spudoratamente. Perché chi c'era sa. Sperando che non sia stata tagliata la… - mena01601 : RT @Lunetta_abyss: Noi come Tommaso non appena si esibirà Andrea Damante per immortalare nuovamente quel momento: #tzvip - Mary_4457 : RT @Lunetta_abyss: Noi come Tommaso non appena si esibirà Andrea Damante per immortalare nuovamente quel momento: #tzvip - AleCaruso87 : RT @Lunetta_abyss: Noi come Tommaso non appena si esibirà Andrea Damante per immortalare nuovamente quel momento: #tzvip -