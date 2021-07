Advertising

classcnbc : Anche la Borsa di #NewYork???? festeggia il trionfo dell'#Italia???? a #EURO2020 'Tutte le strade portano a Roma, incl… - sportli26181512 : Anche Wall Street celebra l'Italia campione: tricolore a New York: Dopo Wembley pure il palazzo della Borsa della c… - Simofausti : RT @classcnbc: Anche la Borsa di #NewYork???? festeggia il trionfo dell'#Italia???? a #EURO2020 'Tutte le strade portano a Roma, inclusa Wall… - Rossonero__1899 : RT @cmdotcom: #Euro2020 , anche #WallStreet celebra l' #Italia : 'Tutte le strade portano a Roma' FOTO - AlfredoBini4 : RT @cmdotcom: #Euro2020 , anche #WallStreet celebra l' #Italia : 'Tutte le strade portano a Roma' FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Wall

Calciomercato.com

Street , infatti, ha voluto rendere omaggio alla Nazionale campione d'Europa colorando il palazzo della Borsa di New York con il tricolore e congratulandosi attraverso un tweet con gli ...Buona domanda e tassi misti per i BTp in asta Giornata all'insegna della cautela per le Borse europee , dopo i nuovi record diStreet e la seduta positiva in Asia, spintadal rally delle ...NEW YORK (USA) - Proseguono gli omaggi all'Italia in seguito al successo nella finale degli Europei. Dopo Wembley e i monumenti italiani anche Wall Street si è illuminata con il tricolore. Per rendere ...Dopo Wembley pure il palazzo della Borsa della città statunitense si colora di verde, bianco e rosso: "Congratulazioni agli azzurri per la vittoria" ...