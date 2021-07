Anche Enel al gran ballo greco dell’energia (Di martedì 13 luglio 2021) Progetti energetici (e geopolitici) targati Enel nel Mediterraneo orientale: così l’Africa power interconnector si intreccia con lo sfruttamento della Zee greco-egiziana, implementando nuovi investimenti internazionali. Il colosso italiano, che ha già investito 1 miliardo nel parco Kafireas in Grecia, sta avviando l’elaborazione di progetti energetici con una capacità totale di 1,5 GW, di cui 630 MW riguardanti lo sviluppo di Distributed Power Generation Units (KAMPIE) nella Macedonia occidentale e a Creta. Si tratta di sistemi di accumulo, combinati con parchi fotovoltaici dietro la rete, che possono contribuire alla stabilità del sistema elettrico. QUI ... Leggi su formiche (Di martedì 13 luglio 2021) Progetti energetici (e geopolitici) targatinel Mediterraneo orientale: così l’Africa power interconnector si intreccia con lo sfruttamento della Zee-egiziana, implementando nuovi investimenti internazionali. Il colosso italiano, che ha già investito 1 miliardo nel parco Kafireas in Grecia, sta avviando l’elaborazione di progetti energetici con una capacità totale di 1,5 GW, di cui 630 MW riguardanti lo sviluppo di Distributed Power Generation Units (KAMPIE) nella Macedonia occidentale e a Creta. Si tratta di sistemi di accumulo, combinati con parchi fotovoltaici dietro la rete, che possono contribuire alla stabilità del sistema elettrico. QUI ...

