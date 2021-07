Anas Toscana: 4 appalti per 20 milioni per tappare le buche sulle strade (Di martedì 13 luglio 2021) Gli appalti, del valore di 5 milioni ciascuno, saranno affidati mediante Accordo Quadro di durata quadriennale. Tale procedura consente di avviare i lavori con la massima tempestività L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 luglio 2021) Gli, del valore di 5ciascuno, saranno affidati mediante Accordo Quadro di durata quadriennale. Tale procedura consente di avviare i lavori con la massima tempestività L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Anas Toscana: 4 appalti per 20 milioni per tappare le buche sulle strade - SIENANEWS : Un tavolo 'per condividere e valutare ulteriori interventi e misure utili a migliorare la gestione della viabilità '… - fseviareggio : RT @iltirreno: Il presidente: 'Così elimineremo gli incroci pericolosi, non lasceremo tutto ad Anas' - iltirreno : Il presidente: 'Così elimineremo gli incroci pericolosi, non lasceremo tutto ad Anas' - SienaFree : Cenni (PD) scrive al Governo e ad Anas: ''Sull’Autopalio necessario coinvolgere gli enti locali'' -