Anas, bandi per 35 milioni di euro in Sardegna. Salaris: “Apertura cantieri coincida con Piano assunzioni” (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – L’assessore dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna, Aldo Salaris, ha espresso la sua soddisfazione per la pubblicazione dei nuovi bandi di gara Anas per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale. “Accogliamo con favore la volontà da parte di Anas di accelerare le manutenzioni sulla rete stradale sarda. Si tratta di una parte degli impresi presi. Restiamo in attesa del Piano di assunzioni che dovrà necessariamente essere avviato in Sardegna e sul quale abbiamo già trovato piena sintonia”, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – L’assessore dei Lavori Pubblici della Regione, Aldo, ha espresso la sua soddisfazione per la pubblicazione dei nuovidi garaper l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale. “Accogliamo con favore la volontà da parte didi accelerare le manutenzioni sulla rete stradale sarda. Si tratta di una parte degli impresi presi. Restiamo in attesa deldiche dovrà necessariamente essere avviato ine sul quale abbiamo già trovato piena sintonia”, ...

DividendProfit : Anas, bandi per 35 milioni di euro in Sardegna. Salaris: “Apertura cantieri coincida con Piano assunzioni” - edilportale : Da @StradeAnas 76 nuovi bandi di gara per lavori di manutenzione della pavimentazione della rete stradale e autostr… - EstebBeltramino : Anas: #Bastabuche, 76 bandi da 380 mln per la pavimentazione #motori - passionedesign : Pavimentazione stradale, da Anas 76 nuovi bandi per 380 milioni di euro - GarauPina : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Lavori sulle strade dell’Isola, i bandi dell’Anas -