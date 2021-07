Amici, Tommaso Stanzani: critica l’entusiasmo per il calcio (Di martedì 13 luglio 2021) Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici 20, è intervenuto su Instagram per commentare la vittoria dell’Italia a Euro 2020: il ballerino non ha mostrato grande entusiasmo per la partita e, anzi, ha colto l’occasione per citare i tanti sport che, pur ottenendo grandi risultati, non hanno lo stesso risalto. Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici 20, si è sfogato su Instagram dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 luglio 2021), ex allievo di20, è intervenuto su Instagram per commentare la vittoria dell’Italia a Euro 2020: il ballerino non ha mostrato grande entusiasmo per la partita e, anzi, ha colto l’occasione per citare i tanti sport che, pur ottenendo grandi risultati, non hanno lo stesso risalto., ex allievo di20, si è sfogato su Instagram dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

comedicoio__ : Tommaso è totalmente me quando i miei amici mi dicono di andare alla giostre vicino al campeggio e mi costringono a… - ex_smiles : RT @aaurs__: una riflessione, ma se non vi va mai bene ciò che dice tommaso, fate paragoni con persone che non c’entrano nulla, prendete in… - traaah_ : RT @aaurs__: una riflessione, ma se non vi va mai bene ciò che dice tommaso, fate paragoni con persone che non c’entrano nulla, prendete in… - arno_chiara : RT @aaurs__: una riflessione, ma se non vi va mai bene ciò che dice tommaso, fate paragoni con persone che non c’entrano nulla, prendete in… - aaurs__ : una riflessione, ma se non vi va mai bene ciò che dice tommaso, fate paragoni con persone che non c’entrano nulla,… -