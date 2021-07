Ambasciatore Congo visita Consiglio regionale, Sommese: Grande collaborazione, sinergie con Africa (Di martedì 13 luglio 2021) Si è svolta questo pomeriggio, presso la sede del Consiglio regionale della Campania, la visita istituzionale dell’Ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo Fidèle Khakessa Sambassi accompagnato dal neo console Angelo Melone. Ad accoglierlo il presidente della prima commissione permanente del Consiglio regionale Giuseppe Sommese che ha fortemente promosso questa iniziativa All’incontro ha partecipato, tra gli altri, il vice presidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola. Nel corso del cordiale colloquio, al quale hanno ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) Si è svolta questo pomeriggio, presso la sede deldella Campania, laistituzionale dell’della Repubblica Democratica delFidèle Khakessa Sambassi accompagnato dal neo console Angelo Melone. Ad accoglierlo il presidente della prima commissione permanente delGiuseppeche ha fortemente promosso questa iniziativa All’incontro ha partecipato, tra gli altri, il vice presidente della GiuntaFulvio Bonavitacola. Nel corso del cordiale colloquio, al quale hanno ...

