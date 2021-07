Amazon | Alexa | nuova funzione ti consiglia il Vino Perfetto

Leggi su consumatore

(Di martedì 13 luglio 2021) Si chiamalaskill di. Con una sola domanda sarà in grado dire ilpiù appropriato in base all’occasione.è un assistente virtuale, sviluppato dal colosso americano, che utilizza la tecnologia dell’intelligenza artificiale per interagire con le richieste vocali dell’utente. Richieste come riprodurre una canzone, eseguire una L'articolo proviene da Consumatore.com.