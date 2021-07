Allerta maltempo al nord, temporali e vento forte (Di martedì 13 luglio 2021) Roma - Torna il maltempo nel nord Italia. Il meteo oggi sarà perturbato con precipitazioni diffuse e intense già durante la mattina, a prevalente carattere temporalesco, con possibili frequenti grandinate, su Trentino Alto Adige, settori ovest di Veneto e Emilia-Romagna e restanti regioni occidentali. Le piogge saranno in estensione pomeridiana e serale alle rimanenti aree. Miglioramento serale su Emilia-Romagna, Liguria e ovest del Piemonte. A Milano Allerta per temporali con vento forte In connessione con l'Allerta arancione per temporali emanata per ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 13 luglio 2021) Roma - Torna ilnelItalia. Il meteo oggi sarà perturbato con precipitazioni diffuse e intense già durante la mattina, a prevalente carattere temporalesco, con possibili frequenti grandinate, su Trentino Alto Adige, settori ovest di Veneto e Emilia-Romagna e restanti regioni occidentali. Le piogge saranno in estensione pomeridiana e serale alle rimanenti aree. Miglioramento serale su Emilia-Romagna, Liguria e ovest del Piemonte. A MilanoperconIn connessione con l'arancione peremanata per ...

