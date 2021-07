Allerta arancione in Lombardia: in arrivo forti temporali e grandinate (Di martedì 13 luglio 2021) Allerta arancione per rischio temporali, martedì 13 luglio, su parte della Lombardia, Allerta gialla in sette regioni. Consulta il bollettino per conoscere i livelli e le zone d’Allerta del territorio. Nel corso del pomeriggio-sera, l’avvicinamento dalla Francia di una depressione atlantica, causerà un graduale peggioramento delle condizioni meteo, ad iniziare dai settori alpini occidentali, in estensione, Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021)per rischio, martedì 13 luglio, su parte dellagialla in sette regioni. Consulta il bollettino per conoscere i livelli e le zone d’del territorio. Nel corso del pomeriggio-sera, l’avvicinamento dalla Francia di una depressione atlantica, causerà un graduale peggioramento delle condizioni meteo, ad iniziare dai settori alpini occidentali, in estensione,

