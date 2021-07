Alessandro Micai è il nuovo portiere della Reggina | tutto confermato

(Di martedì 13 luglio 2021) Ve lo avevamo anticipato:e non Vigorito per la porta. Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale del club amaranto, ilclasse 1993 arriva in prestito dalla Salernitana fino al prossimo giugno con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Presto ci sarà anche l’annuncio di un altroper gli amaranto, Turati dal Sassuolo, in una doppia operazione che comprende l’attaccante esterno Federico Ricci. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l' U. S. Salernitana per il trasferimento di. Il portiere, classe 1993, approda in riva allo Stretto con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022, con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate ...... con interessanti prestazioni, per il giovane portiereRusso , giocatore di proprietà ... diventato amaranto ed al fianco diREGGIO CALABRIA - La Reggina, in una nota, ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con la Salernitana per la cessione del portiere Alessandro Micai a titolo temporaneo: fino al 30 giugno 2022. Ecco ...Alessandro Micai é il nuovo portiere della Reggina. La scelta è ricaduta sul classe 1993, nato a Mantova, proveniente dalla Salernitana. Proverà a mettersi alle spalle le luci e ombre dell'esperienza ...