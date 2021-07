Al via Digital Restart, il percorso promosso da Fideuram-Intesa San Paolo per gli over 40 senza occupazione (Di martedì 13 luglio 2021) La crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 ha aperto un baratro senza fondo per il mondo del lavoro. Ad esserne duramente colpiti non sono stati soltanto i più giovani ma, e forse anche in carica maggiore, gli over 40. Secondo le stime aggiornate ai dati Istat aprile 2021- su dicembre 2019, sono 12milioni i lavoratori, 850mila quelli che hanno perso il lavoro e gli inattivi sono 460mila. Uno scenario drammatico e che sembra non lasciare speranze ad una fascia d’età che già dai tempi degli anni della crisi 2008-2012 fanno fatica a trovare in un nuovo lavoro principalmente a causa dell’età. Per cercare di sopperire al problema, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 luglio 2021) La crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 ha aperto un baratrofondo per il mondo del lavoro. Ad esserne duramente colpiti non sono stati soltanto i più giovani ma, e forse anche in carica maggiore, gli40. Secondo le stime aggiornate ai dati Istat aprile 2021- su dicembre 2019, sono 12milioni i lavoratori, 850mila quelli che hanno perso il lavoro e gli inattivi sono 460mila. Uno scenario drammatico e che sembra non lasciare speranze ad una fascia d’età che già dai tempi degli anni della crisi 2008-2012 fanno fatica a trovare in un nuovo lavoro principalmente a causa dell’età. Per cercare di sopperire al problema, ...

