Al Senato parte la battaglia sul ddl Zan: maggioranza divisa | Renzi: 'No a un ritorno in Commissione' (Di martedì 13 luglio 2021) Si apre una settimana decisiva per il ddl Zan, che approda in aula al Senato dopo il via libera ricevuto alla Camera. Ma il destino del provvedimento resta incerto: la maggioranza continua infatti a ...

lauraboldrini : Domani il #DdlZan in aula al Senato. Se le forze politiche che l'hanno votato alla Camera saranno coerenti, non ci… - MonicaCirinna : Il mio grazie alla Presidente Ursula @vonderleyen L’Europa ha parlato con voce chiara. Anche l’Italia deve decider… - BaldinoVittoria : Sono molto emozionata! Oggi è una giornata storica: il Senato ha dato l'ok finale per il voto ai diciottenni. Noi d… - nhanguyen789 : RT @stati_generali: Al #Senato parte la discussione sul #ddlzan. La maggioranza è molto divisa. Leu, M5s e gran parte del Pd chiedono l'app… - doctorhoover : RT @lauraboldrini: Domani il #DdlZan in aula al Senato. Se le forze politiche che l'hanno votato alla Camera saranno coerenti, non ci sarà… -