Aiuti Covid settore Turismo | fondo perduto | Tari | crediti d’imposta

(Di martedì 13 luglio 2021) Gli effetti economico – sociali legati al virus-19 non hanno certamente risparmiato ilturistico, colpito in particolare dalle misure restrittive messe in campo per contenere il diffondersi della pandemia. Numerosi sono glie le agevolazioni per ildelintrodotte dai vari decreti legge e norme approvate dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Da ultimo, il Decreto legge 25 maggio numero 73 cosiddetto “Sostegni-bis” varato dall’esecutivo Draghi con lo scopo di garantire ulteriore stimolo alle realtà economiche e produttive. Analizziamo nel ...

Advertising

cocchi2a : RT @Patty66509580: Il sussidistan ha evitato una vera catastrofe. Licenziamenti, aiuti Covid e Reddito - Mario_Molinari : RT @FamilyDayDNF: #Gandolfini: 'Grazie a #Polonia e #Ungheria che difendono i nostri valori. Basta con i ricatti Ue. Polonia e Ungheria lot… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: Il sussidistan ha evitato una vera catastrofe. Licenziamenti, aiuti Covid e Reddito - Patty66509580 : Il sussidistan ha evitato una vera catastrofe. Licenziamenti, aiuti Covid e Reddito - robertomeneghe2 : RT @ClaudioCabe2: Le proteste a Cuba sono guidate da quelle merde statunitense un paese così piccolo che li mette sempre in imbarazzo per g… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti Covid

RSI.ch Informazione

Il requisito del "calo di fatturato" ha ridotto al 35% la platea di beneficiari d'indennitàtra i "professionisti senza cassa". A rilevarlo è l'Inps, critico sulla gestione degli, nel XX Rapporto annuale (anno 2020) presentato ieri alla Camera. Secondo il presidente, Pasquale Tridico, "l'intervento pubblico doveva essere più selettivo nell'individuare i beneficiari"...... che in pratica è rimasto l'ultimo canale da cui entranoper le zone sotto il controllo dell'... si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità al- 19 e ad altre epidemie per le ...“Un provvedimento che stanzia oltre 2 miliardi per l’agricoltura con misure concrete che vanno dal fisco al lavoro, dall’imprenditoria femminile ai giovani, dal rilancio degli allevamenti agli agritur ...Covid, aumento di contagi in Italia dopo la festa per la Nazionale. La preoccupazione degli esperti dopo le scene di festa in strada ...