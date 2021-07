Afragola, Gennaro Giustino candidato sindaco alle prossime elezioni comunali (Di martedì 13 luglio 2021) L’ex consigliere d’opposizione e leader di “A viso aperto” Gennaro Giustino sarà candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Afragola. A sostenerlo un coalizione di moderati formata da ben sette liste: + Giovani, SIAMO Afragola, Italia Viva, Afragola Libera, A viso aperto e Afragola nel Cuore. Il gruppo potrebbe però presto allargarsi, come si legge L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 luglio 2021) L’ex consigliere d’opposizione e leader di “A viso aperto”saràamministrative di. A sostenerlo un coalizione di moderati formata da ben sette liste: + Giovani, SIAMO, Italia Viva,Libera, A viso aperto enel Cuore. Il gruppo potrebbe però presto allargarsi, come si legge L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Gennaro42278223 : @FRAGOLA1986 @zavoli_anna Il mio messaggio , ti manderò un messaggio ok accetto , ed il resto te lo dico nel messag… - Gennaro42278223 : @Farrah88760586 Ma ho watsap e ci tendo a parlare con voi .va bene .se e tutto a posto ,tra voi e me , ci tengo a… - Gennaro42278223 : @Farrah88760586 Ciao ,sarà ,ci vediamo più tardi , perché adesso devo vedere il TV ,e salutami Afragola , che non m… -

Ultime Notizie dalla rete : Afragola Gennaro Dramma sul web, scompare celebre influencer: fan distrutti da un dolore indescrivibile Il suo era una sorta di nome d'arte, poiché sulla carta d'identità avremmo trovato scritto Gennaro Albuzzi . Transessuale, aveva 59 anni ed era originario del Rione Salicelle di Afragola . Comunque ...

Stamattina Afragola piange Magà Margot, scelta la chiesa per i funerali Stamattina alle ore 10 si terranno i funerali di Magà Margot nella chiesa di San Michele Arcangelo nel rione Salicelle ad Afragola . Ieri la notizia della morte del 47enne Gennaro Albuzzi ha fatto il giro della città e del web. La trans è morta dopo il ricovero in ospedale. A riportare la notizia è la pagina Facebook ...

Afragola, Gennaro Giustino candidato sindaco alle prossime elezioni comunali Teleclubitalia.it Auto in fuga finisce contro la volante della polizia: nei guai tre giovani di Afragola Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno notato 3 persone a bordo di uno scooter il cui conducent ...

Napoli, Spalletti: "Squadra che mi somiglia. Mai tolto gli occhi di dosso" Sono contento di allenare a Napoli, la città di San Gennaro e dove ha giocato Maradona. In questa città calcio e miracoli sono la stessa cosa' Ecco le prime parole del nuovo tecnico dei partenopei: 'I ...

Il suo era una sorta di nome d'arte, poiché sulla carta d'identità avremmo trovato scrittoAlbuzzi . Transessuale, aveva 59 anni ed era originario del Rione Salicelle di. Comunque ...Stamattina alle ore 10 si terranno i funerali di Magà Margot nella chiesa di San Michele Arcangelo nel rione Salicelle ad. Ieri la notizia della morte del 47enneAlbuzzi ha fatto il giro della città e del web. La trans è morta dopo il ricovero in ospedale. A riportare la notizia è la pagina Facebook ...Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno notato 3 persone a bordo di uno scooter il cui conducent ...Sono contento di allenare a Napoli, la città di San Gennaro e dove ha giocato Maradona. In questa città calcio e miracoli sono la stessa cosa' Ecco le prime parole del nuovo tecnico dei partenopei: 'I ...