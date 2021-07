Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, Borrell: 'Dopo ritiro creare gruppo internazionale sostegno' #afghanistan - bridget_jud : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, Borrell: 'Dopo ritiro creare gruppo internazionale sostegno' #afghanistan - _CarlottaMiller : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, Borrell: 'Dopo ritiro creare gruppo internazionale sostegno' #afghanistan - MediasetTgcom24 : Afghanistan, Borrell: 'Dopo ritiro creare gruppo internazionale sostegno' #afghanistan - agenzia_nova : #Ue Il Consiglio sarà presieduto dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Borrell

TGCOM

Dopo il ritiro delle truppe occidentali dall'è necessario capire 'come sostenere l''. Lo ha detto l'Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep, spiegando che 'forse dobbiamo riflettere sulla creazione di un gruppo internazionale di sostegno, con attori ...Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep, parlando in conferenza stampa dopo il Consiglio affari esteri. "Ini ...Dopo il ritiro delle truppe occidentali dall'Afghanistan è necessario capire "come sostenere l'Afghanistan". Lo ha detto l'Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, spiegando che "f ...In Afghanistan le vittime sono aumentate del 23 per cento nei primi sei mesi di quest'anno. Lo ha detto l'Alto rappresentante ...