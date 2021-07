Adele senza trucco | in un nuovo selfie con viso luminoso e capelli strawberry blonde

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 luglio 2021) L’attesa per un selfie di Adele è come quella per la pioggia in un periodo di siccità. La star non è molto loquace sui social, anzi. Le sue comparse tra il 2020-2021 su Instagram si contano, ma appena si fa viva Internet esplode e risponde in modo risonante. Di recente la cantante dalla voce d’angelo è sotto i radar per il suo cambio di look, per la trasformazione del suo fisico: è dimagrita tantissimo grazie alla dieta Sirt e tutte le piccole modifiche alla sua estetica che ne sono conseguite scatenano la curiosità. Un’evoluzione documentata con alcuni post. Tra i più recenti quello con onde Hollywood style, bionde e lucide, effetto swish, come ha rivelato al Saturday Night Live, e il selfie no-makeup per il suo trentatreesimo compleanno in cui ha mostrato la sua bellezza acqua e sapone. L’ultimo scatto che Adele ci ha regalato è un’altra versione senza filtri e senza inganni in cui la cantante in versione no make-up celebra la sua squadra del cuore, l’Inghilterra. Viso luminoso, anzi illuminato da quella luce che sembra avere la magia delle golden hours, capelli dalla delicata tinta strawberry blonde, Adele è come sempre strepitosa. Oltre a una maglietta sportiva per sostenere il suo football team Adele sfoggia una manicure con bandiera inglese bianca e croce di San Giorgio rossa. Il post ha come commento: «Ci hai resi orgogliosi. Hai riportato il calcio a casa e ci hai uniti tutti». Riferendosi all’Inghilterra e a Harry Kane che ha segnato il primo goal che ha portato la sua squadra in vantaggio alla finale deli Europei 2020 contro l’Italia.