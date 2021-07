Acerra | blitz contro i clan Di Buono e Lombardi | 26 arresti I NOMI

(Di martedì 13 luglio 2021)dei Carabinierii due gruppi criminali attivi nel territorio di: 26 persone finite in manette tra, Caivano, San Gimignano, Benevento, Cosenza e Siracusa. Nel corso della notte, in(Na), Caivano (Na), Napoli, San Gimignano (Si), Benevento, Cosenza e Siracusa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad

monitorare le dinamiche organizzative di tre distinte "piazze di spaccio", attivate nel comune dinei quartieri popolari "Ice Snei", "Parco dei Napoletani" e "Piazzale dei Martiri"; b. ......sostanza anche al di fuori die, attraverso pusher a lui stipendiati, godesse di rapporti con personaggi di spessore criminale di cui si serviva per il recupero dei crediti. IL VIDEO DEL...Racket e traffico di droga con le cosche calabresi, sgominati due clan rivali che si contendevano le piazze di spaccio. Operazione dei carabinieri per l'esecuzione di 26 misure cautelari ...Nel corso della notte, in Acerra (Na), Caivano (Na), Napoli, San Gimignano (Si), Benevento, Cosenza e Siracusa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un provvediment ...