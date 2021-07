"Accanimento giudiziario". Bufera sulla sentenza contro la famiglia Craxi

(Di martedì 13 luglio 2021) Respinti i ricorsi presentati dai familiari digli avvisi di accertamento per tasse evase e da pagare, riferite al 1992 e al 1993. Per la Corte i soldi depositati in Svizzera erano riconducibili all'ex leader e non al Partito socialista italiano. Riesplode la polemica politica

Ecatetriformis : RT @gian_d_gian: Leggo di un presunto accanimento giudiziario nei confronti degli eredi di uno statista. Viste le ingiustizie che genera n… - gian_d_gian : Leggo di un presunto accanimento giudiziario nei confronti degli eredi di uno statista. Viste le ingiustizie che g… - SanMichele33 : - morghj1 : @La7tv Berlusconi prenderà ragione, perché ha ragione! Se qualcuno dovesse continuare a sostenere che non ci fu a… - eliacuorealpino : @stanzaselvaggia Con tutto il rispetto del caso ma come mai tutto questo accanimento mediatico/giudiziario contro Fabrizio Corona? -

ilGiornale.it

Diparla anche Anna Maria Bernini , capogruppo di Forza Italia al Senato. ''L'nei confronti della famiglia Craxi non ha fine: a 21 anni dalla morte ad Hammamet, la moglie e i ...Unassurdo' commenta Ferrandino che aggiunge: 'Una valanga di fango che si abbatté non solo su di me, ma sulla mia famiglia, la mia amministrazione, il mio partito, il partito ...Respinti i ricorsi presentati dai familiari di Craxi contro gli avvisi di accertamento per tasse evase e da pagare, riferite al 1992 e al 1993. Per la Corte i soldi depositati in Svizzera erano ricond ...Respinti i ricorsi presentati dai familiari di Craxi contro gli avvisi di accertamento per tasse evase e da pagare, riferite al 1992 e al 1993. Per la Corte i soldi depositati in Svizzera erano ricond ...