Abrignani | “Il covid potrebbe diventare come una influenza”

Sergio Abrignani, immunologo dell'Università di Milano e membro del Cts, in una intervista a La repubblica, sottolinea l'importanza per l'Italia di seguire i modelli dell'Inghilterra e degli altri Paesi europei dove la variante delta è più diffusa: "Soprattutto, vediamo l'impatto dei casi gravi che, per adesso, non sembrano tanti. Il covid potrebbe diventare come un'influenza"

