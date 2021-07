Abrignani | «A fine agosto 30 mila contagi al giorno in Italia»

(Di martedì 13 luglio 2021) I casi di Coronavirusinpresto torneranno a crescere. E arischiamo di arrivare a 30al, come oggi accade in Gran Bretagna. Il pronostico è dell’immunologo Sergiodell’università dino e membro del Comitato Tecnico Scientifico in un’intervista rilasciata a la Repubblica. Con una speranza in più: «Vediamo l’impatto dei casi gravi: per adesso, non sembrano tanti. Il Covid potrebbe diventare come un’influenza». Secondonon è possibile ad oggi stimare l’impatto dei festeggiamenti ...

