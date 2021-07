A2A, 450 mln per la riconversione della centrale di San Filippo del Mela (Di martedì 13 luglio 2021) A2A ha fatto il punto a Milazzo con amministrazioni locali, stakeholder e sindacati sulla riconversione della centrale a olio combustibile che diventerà una nuova centrale a ciclo combinato a gas e sulla possibilità di sviluppare una filiera di riciclo dei rifiuti. Previsti 450 milioni di investimenti diretti, un miliardo e 200 milioni la ricaduta complessiva per il territorio tramite l’indotto.? abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) A2A ha fatto il punto a Milazzo con amministrazioni locali, stakeholder e sindacati sullaa olio combustibile che diventerà una nuovaa ciclo combinato a gas e sulla possibilità di sviluppare una filiera di riciclo dei rifiuti. Previsti 450 milioni di investimenti diretti, un miliardo e 200 milioni la ricaduta complessiva per il territorio tramite l’indotto.? abr/gtr su Il CorriereCittà.

