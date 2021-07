A sorpresa potrebbe restare al Napoli: salta la cessione? (Di martedì 13 luglio 2021) Non sembra un capitolo ancora chiuso quello che lega Koulibaly alla maglia del Napoli. Il giocatore può essere utile al nuovo allenatore toscano Spalletti per la prossima stagione. TI PUÓ INTERESSARE: Rinnovo Insigne – le ultime Napoli, incontro Koulibaly-Spalletti Come riferito dalla Gazzetta dello Sport nella edizione odierna del giornale, l’attuale difensore centrale del Napoli ha incontrato il nuovo allenatore toscano e si sono conosciuti e salutati. L’allenatore sembra intenzionato a tenersi un giocatore con le caratteristiche e l’esperienza di Koulibaly. Dall’altro lato il Presidente dei partenopei in periodo di crisi ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 luglio 2021) Non sembra un capitolo ancora chiuso quello che lega Koulibaly alla maglia del. Il giocatore può essere utile al nuovo allenatore toscano Spalletti per la prossima stagione. TI PUÓ INTERESSARE: Rinnovo Insigne – le ultime, incontro Koulibaly-Spalletti Come riferito dalla Gazzetta dello Sport nella edizione odierna del giornale, l’attuale difensore centrale delha incontrato il nuovo allenatore toscano e si sono conosciuti e salutati. L’allenatore sembra intenzionato a tenersi un giocatore con le caratteristiche e l’esperienza di Koulibaly. Dall’altro lato il Presidente dei partenopei in periodo di crisi ...

brogelli : @MaxySamp @arwen0506 @luigivanti Vero, potrebbe essere una bella sorpresa.. - purpletempesta : Al solo pensiero che Mingi potrebbe essere l'ultimo a fare la live come sorpresa che è tornato mi viene da piangere - infoitsalute : Spalletti voleva Ounas alla Roma, Del Genio: 'Potrebbe essere la sorpresa del Napoli' - LDeSantis2 : La nazionale nigeriana di basket potrebbe esse na gra bella sorpresa, le gare ufficiali so ben altra cosa, ma batte… - LILtestadicazzo : @belottiano Potrebbe essere una sorpresa, attenzione, mentre l'Atalanta cade male secondo me -