A Dubai ha aperto la piscina più profonda del mondo

(Di martedì 13 luglio 2021) (Foto: FB Deep Dive)Con i suoi 60,02 metri, aha inaugurato laper immersioni piùal, Deep Dive. Un abisso da Guinness dei primati che strappa il titolo a Deepspot, in Polonia, che ha sorpreso tutti con i suoi 45,47 metri quando hacirca otto mesi fa. Ora il paradiso dei sub si sposta negli Emirati Arabi Uniti con una struttura che lascia, letteralmente, senza fiato. Tra le altre cose, comprende una città abbandonata, cinquantasei telecamere per le riprese subacquee e giochi come il calcetto (anche questi sott’acqua). Deep ...

Advertising

Massi_Dubai : RT @RadioSavana: Governo Draghi continua a scaricare clandestini afro-islamici a Lampedusa nel silenzio assordante dei media di regime. Sia… - Massi_Dubai : RT @GiancarloDeRisi: Migranti clandestini, arrivi triplicati e Salvini che fa? Scrive una lettera a Lamorgese e Di Maio per proporre un in… - Massi_Dubai : RT @matteosalvinimi: SCANDALOSO! I romani e i turisti di tutto il mondo dopo aver visto Roma trasformata in uno zoo a cielo aperto, invasa… -

Ultime Notizie dalla rete : Dubai aperto

Wired.it

Dagotraduzione da Npr Deep DiveHala piscina più profonda al mondo, la Deep Dive, già entrata di diritto nel Guinness dei Primati scalzando il precedente record detenuto dalla Deep Spot in Polonia. Gli ...... preferiamo scegliere luoghi non troppo affollati, e se ceniamo fuori preferiamo farlo all'. ... Mentre per Natale l'idea è di volare a. Da poche ore ho ricevuto la seconda dose di ...Con i suoi 60 metri Deep Dive Dubai non ha eguali. Nasconde persino una città abbandonata, uno studio cinematografico e tavoli da calcetto ...La piscina più profonda al mondo si trova a Dubai e fa parte di una vera e propria città sommersa visitabile solo su invito ...