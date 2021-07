A Difesa del Mediterraneo orientale. Guerini vola in Grecia e Turchia (Di martedì 13 luglio 2021) La stabilità del Mediterraneo orientale passa dal dialogo. È la linea che l’Italia ha sempre sostenuto nell’intricata questione che vede contrapposte Grecia e Turchia, ribadita oggi dal viaggio nei due Paesi dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini per due bilaterali con i colleghi Nikolas Panagiotopoulos e Hulusi Akar. Al centro degli incontri c’è la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo orientale, in cui si concentrano rilevanti interessi italiani e che mesi fa ha vissuto momenti di pericolosa escalation tra Ankara e Atene, quando le acque si erano ... Leggi su formiche (Di martedì 13 luglio 2021) La stabilità delpassa dal dialogo. È la linea che l’Italia ha sempre sostenuto nell’intricata questione che vede contrapposte, ribadita oggi dal viaggio nei due Paesi dal ministro dellaLorenzoper due bilaterali con i colleghi Nikolas Panagiotopoulos e Hulusi Akar. Al centro degli incontri c’è la stabilità e la sicurezza del, in cui si concentrano rilevanti interessi italiani e che mesi fa ha vissuto momenti di pericolosa escalation tra Ankara e Atene, quando le acque si erano ...

Ultime Notizie dalla rete : Difesa del L'Italia ratifica la rinnovata Convenzione 108+, per una più moderna protezione dei dati ...italiana e il suo significato per i titolari La Convenzione 108 del 1981 e la versione "plus" del 2018 Nel 28 gennaio 1981 il Consiglio d'Europa (la principale organizzazione internazionale di difesa ...

Scarichi appartamento provocano danni: Comune deve risarcire ... Anna Piraino, difesa dall'avvocato Maria Luciardello, con 10 mila euro. La vicenda inizia dalla mancata manutenzione straordinaria di un immobile di proprietà del Comune di Palermo, assegnato a una ...

Il pm del processo Eternit: “Eccezioni della difesa prive di fondamento” La Stampa Arte: 'Korf 17' di Emanuele Giannelli a parco musica Puccini Due figure monumentali, colorate di nero e di oro, con le braccia conserte e dei visori per la realtà virtuale: è l'opera 'Korf 17' dell'artista Emanuele Giannelli installata che va ad arricchire il P ...

Etiopia: Tigray, ribelli conquistano Alamata La regione del Tigray, In Etiopia, è teatro da mesi di un conflitto. I ribelli annunciano la conquista di Alamata, la città più importante.

