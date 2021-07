8 per mille allo Stato, i dati del 2019 e i decreti del Presidente del Consiglio (Di martedì 13 luglio 2021) 8 per mille allo Stato, pubblicati i decreti del Presidente del Consiglio per la ripartizione Il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri , inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del ... Leggi su informazionefiscale (Di martedì 13 luglio 2021) 8 per, pubblicati ideldelper la ripartizione Il comunicato della Presidenza deldei ministri , inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del ...

Advertising

joaome17 : Grazie mille @Inter. In bocca al lupo per il futuro - ibalkany : ?????? Viva Italia... Un bicchiere de Lambrusco, per favore, mille baci e buena notte ! #ItaliaInghilterra #ITAANG - repubblica : Sud Corea supera i mille nuovi casi per settimo giorno consecutivo - dariochierchia : RT @Ste_Mazzu: Fra le mille cose da apprezzare nel cambio di passo, per il contribuente il fatto che ora il lavoro di Casalino lo svolgono… - MariaErrichiel5 : RT @PURPLE_A82: Ho ricevuto il mio giveaway, l'unico che ho mai vinto. È arrivato tutto in perfetto stato. Grazie mille,Giulia... @armylig… -